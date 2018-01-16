Путин поручил провести итальянские культурные мероприятия в РФ на высоком уровне

Москва, 16 января. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец провести на высоком уровне итальянские культурные мероприятия в РФ, которые станут ответом «Русским сезонам» в Италии. Соответствующее поручение глава государства дал в ходе совещания с членами правительства.

Голодец сообщила президенту, что Италия заинтересована в культурном сотрудничестве с Россией, отметив, что открытие «Русских сезонов» в Риме прошло на самом высоком уровне. По ее словам, мероприятия «Русских сезонов» в Италии сопровождаются аншлагами, а также положительной реакцией публики и СМИ.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что осенью 2018 года в Петербурге состоится ответное мероприятие, поэтому необходимо помочь провести его на высоком уровне.

«Осенью в Санкт-Петербурге ответное мероприятие будет, не такое масштабное, но тем не менее. Надо подготовиться и помочь итальянским партнерам», — сказал глава государства.

Напомним, 14 января в Италии стартовал фестиваль «Русские сезоны», который открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Музыканты исполнили симфонии Петра Чайковского. Фестиваль охватит 40 городов Италии. В программе - гастроли знаковых российских коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, русские программы на крупнейших ярмарках и фестивалях. Всего будет организовано 255 мероприятий.