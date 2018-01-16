МИД РФ отреагировал на убийство сербского политика в Косово

Москва, 16 января. Министерство иностранных дел России осуждает убийство в Косово сербского политика Оливера Ивановича. В ведомстве рассчитывают на тщательное расследование произошедшего.

«Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе», — отмечается в документе.

МИД РФ также призвал все международные организации в Косово предпринять необходимые меры для предотвращения повтора подобных инцидентов в регионе.

В дипломатическом ведомстве также выразили надежду на проведение тщательного расследования убийства.

Напомним, что Оливер Иванович был застрелен утром у своего офиса в городе Косовска-Митровица.