В Латвии объяснили популярность в стране новогоднего обращения Путина

Рига, 16 января. Экс-депутат сейма, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов объяснил, почему поздравление президента России Владимира Путина по телевидению в республике посмотрело больше людей, чем обращения местных политиков. По его словам, в Латвии Новый год — это традиционно русский праздник, русскоязычные встречают его гораздо активнее, чем латыши.

Основным зимним праздником для латышей является Рождество, при этом также отсутствует массовая традиция ожидать обращение первого лица государства, сидя у телевизора, пояснил Митрофанов.

В свою очередь, он указал на то, что есть семьи, которые следили именно за поздравлениями латвийских официальных лиц.

«Но как бы душевно не обращались к народу латвийский премьер и президент, их рейтинг намного ниже, чем таковой у Владимира Владимировича (Путина)», — сказал Митрофанов, отметив, что «от нелюбимого политика и доброе слово не вызывает благодарности».

Он заключил, что в таких условиях наибольшее количество благодарных зрителей в процентном отношении собрало именно поздравление Путина, передает РИА Новости.

Напомним, новогоднее обращение Владимира Путина посмотрели 280 тысяч жителей прибалтийского государства. С огромным отставанием (аудитория около 200 тысяч) второе место занял президент страны Раймондс Вейонис, третьим оказался премьер-министр Марис Кучинскис.