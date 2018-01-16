Власти Польши планируют уволить сотрудников МИД с российскими дипломами – СМИ

Варшава, 16 января. Массовые кадровые перестановки могут произойти в скором времени в министерстве иностранных дел Польши.

Глава МИД республики Яцек Чапутович намерен уволить всех дипломатов, которые в свое время обучались в российских вузах. Причем отмечается, что имеющие российские дипломы специалисты будут сняты с должности даже если их преемники окажутся менее квалифицированными.

Как сообщает польское радио RMF.FM, большинство сотрудников польского МИД, которые оказались под угрозой сокращения, являются выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Напомним, что именно кадровая политика стала причиной увольнения прежнего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Он выступал против сокращения квалифицированных сотрудников и приема на работу специалистов без дипломатического опыта.