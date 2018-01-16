ЦИК РФ отказал в регистрации кандидату от Родной партии

Москва, 16 января. Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации уполномоченных представителей Родной партии, которая выдвинула кандидатом на должность президента России Марину Копенкину. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии ЦИК.

В ЦИК пояснили, что Копенкина подала не полный пакет документов, а также слишком поздно уведомила о проведении съезда партии. Кроме того, в съезде участвовали представители 27 регионов страны, а по закону на съезде должны присутствовать представители от половины субъектов РФ.

«Мы были извещены о проведении мероприятия (съезда партии - прим. ФАН) позднее, чем за один день до его проведения. Второе основание: на съезде присутствовали делегаты от 27 региональных отделений. По закону в нем должны принять участие представители региональных отделений, созданных в половине субъектов», — пояснил член ЦИК Евгений Шевченко.

Стоит отметить, что Копенкина успела подать документы в ЦИК РФ в последний день выдвижения кандидатов на президентские выборы менее чем за час до окончания процедуры.