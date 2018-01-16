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Выборы 2018
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Выборы 2018
ЦИК РФ отказал в регистрации кандидату от Родной партии
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    ЦИК РФ отказал в регистрации кандидату от Родной партии

    18:53  16 Января 2018  /обновлено: 19:03  16 Января 2018
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    ЦИК РФ отказал в регистрации кандидату в президенты от Родной партии

    Москва, 16 января. Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации уполномоченных представителей Родной партии, которая выдвинула кандидатом на должность президента России Марину Копенкину. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии ЦИК.

    В ЦИК пояснили, что Копенкина подала не полный пакет документов, а также слишком поздно уведомила о проведении съезда партии. Кроме того, в съезде участвовали представители 27 регионов страны, а по закону на съезде должны присутствовать представители от половины субъектов РФ.

    «Мы были извещены о проведении мероприятия (съезда партии - прим. ФАН) позднее, чем за один день до его проведения. Второе основание: на съезде присутствовали делегаты от 27 региональных отделений. По закону в нем должны принять участие представители региональных отделений, созданных в половине субъектов», — пояснил член ЦИК Евгений Шевченко.

    Стоит отметить, что Копенкина успела подать документы в ЦИК РФ в последний день выдвижения кандидатов на президентские выборы менее чем за час до окончания процедуры.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #президент #цик #выборы-2018
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