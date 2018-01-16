Матвиенко и Володин подписали письмо о невозможности участия России в сессии ПАСЕ

Москва, 16 января. Спикеры Государственной думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко подписали письмо в адрес руководства Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и уведомили о невозможности участия РФ в ее работе из-за дискриминации.

«Председатели Совфеда и Госдумы подписали письмо в адрес руководства ПАСЕ о невозможности российской делегации принимать участие в работе ассамблеи в условиях дискриминации», — сообщил журналистам источник в парламенте.

По его словам, документ отправляется в ПАСЕ за неделю до январской сессии, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Россия не будет отправлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ, поскольку в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

В конце декабря президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, комментируя ограничения в отношении РФ со стороны зарубежных коллег, подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами.