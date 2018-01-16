«Краснодар» рассматривает кандидатуру защитника «Ростова»

Москва, 16 января. По информации Федерального агентства новостей, в шорт-листе «Краснодара» на позицию центрального защитника значится игрок обороны «Ростова» Сверрир Ингасон.

По словам источника ФАН, менеджмент «быков» видит в нем потенциальную замену Андреасу Гранквисту. Шведский легионер с высокой долей вероятности покинет «Краснодар» по окончании сезона. Отмечается также, что в зимнее трансферное окно защитника приобретать не будут.

В текущем сезоне на счету Ингасона 19 матчей, два гола и результативная передача.

Напомним, в начале января «Ростов» объявил о трансфере нападающего Бьорна Сигурдарсона из норвежского футбольного клуба «Мольде».