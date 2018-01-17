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Россия
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Сирия: курды в Африне пытаются защититься от Турции под российским флагом
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    Сирия: курды в Африне пытаются защититься от Турции под российским флагом

    10:26  17 Января 2018
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    Сирия: курды в Африне пытаются защититься от Турции под российским флагом

    Алеппо, 17 января. Курдское ополчение перебросило в кантон Африн дополнительные силы из Манбиджа.

    Военные источники на севере провинции Алеппо сообщили, что несколько колонн курдских ополченцев прибыли в кантон Африн из населенного пункта Манбидж. «Отряды народной самообороны» (YPG) готовятся отразить возможную агрессию турецкой армии. Ранее сообщалось, что Анкара заявила о готовности начать полномасштабную военную операцию против курдов на севере Сирии.

    Источники отмечают, что курды проследовали в Африн через районы, подконтрольные правительственным войскам Сирии. Кроме того, после прибытия в район, ополченцы подняли над позициями российский флаг.

    Эксперты считают, что это указывает сразу на две намечающиеся тенденции в отношениях курдов и официального Дамаска. Сирийская армия могла пропустить курдов через свои территории, четко представляя намерение Турции установить контроль над районом Африна. После освобождения города Эль-Баб от террористов населенный пункт до сих пор остается под контролем протурецких боевиков и Анкары. На севере Алеппо работает турецкая почта, и открываются филиалы государственного банка Турции.

    Появление российского флага над позициями ополчения, по мнению экспертов, указывает на уверенность курдов в том, что Турция не станет атаковать Африн, опасаясь вмешательства РФ в кризисную ситуацию.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с главой Турции Эрдоганом вопрос участия курдов в Конгрессе нацдиалога, который состоится в Сочи 29-30 января.

    Сирия: курды в Африне пытаются защититься от Турции под российским флагом

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сирия #турция #курды #саа #африн #ypg
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