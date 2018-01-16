Главные новости 16 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 16 января.

В поддержку действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году собрано более одного миллиона подписей. Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018.

В парламенте Крыма ответили на заявления кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, которая объявила жителей Крыма «неполноценными» из-за того, что ни один матч предстоящего чемпионата мира по футболу не будет проходить на полуострове. Ксения любит смешить: в Крыму ответили Собчак на слова о «неполноценности» жителей полуострова.

Пенсионерка из алтайского села пожаловалась президенту России Владимиру Путину на соседа — главу района. Жалобу на чиновника пожилая женщина отправила в приемную президента. Алтайская пенсионерка пожаловалась Путину на главу района.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал в Сети видео, на кадрах которого запечатлено, как пассажиры поезда «Одесса — Ужгород» рубят дрова, чтобы согреться в холодном вагоне. Пассажиры украинского поезда кололи дрова для печки в тамбуре, чтобы не замерзнуть.

Специалисты сообщили, что вышедший в минувшем году «яблочный» смартфон iPhone существенно упал в цене. Цена на iPhone 8 в России резко обвалилась.

Доцент факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Сергей Хестанов ответил французам, требующим от Москвы вернуть «царские долги». Российский эксперт ответил французам, требующим у Москвы вернуть «царские долги».

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что никто из попавших в черный список министерства культуры Украины деятелей искусства не является угрозой для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба актера и режиссера. Михалков горд, что «бандеровская верхушка» считает его угрозой для Украины.

Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не решил две главные проблемы в стране, которые ставят под вопрос его переизбрание на второй срок. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Эксперт назвал два главных страха Порошенко.