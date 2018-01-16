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Выборы 2018
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Общество
Кандидат в президенты Екатерина Гордон: Кроме Путина, интересных противников не вижу
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    Кандидат в президенты Екатерина Гордон: Кроме Путина, интересных противников не вижу

    18:21  16 Января 2018  /обновлено: 18:34  16 Января 2018
    288

    Кандидат в президенты Екатерина Гордон: Кроме Путина, интересных противников не вижу

    Журналист, автор-исполнитель и общественный деятель Екатерина Гордон сразу заявила о том, что идет на выборы-2018 с целью упразднения должности президента, а также для того, чтобы начать полную реформу власти страны. При этом она не исключает, что в случае победы пригласит Владимира Путина для того, чтобы провести эти реформы совместно. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Гордон рассказала, как собирается изменить Россию

    — Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на пост президента России, основная Ваша цель?

    — Я иду на выборы, чтобы исполнить Конституцию. Власть по Конституции принадлежит народу, а не президенту. И связь между всеми пластами жизни, всеми решениями локальными и масштабными с одним единственным постом пора разорвать. Пост президента не нужен! Нужен сильный парламент. Сильный народ — сильная Россия и никак иначе!

    — У Вас есть уже программа, назовите три основных тезиса из нее?  

    — Три моих базовых основных тезиса: 1. Ликвидировать пост президента. 2. Устроить тотальные перевыборы, в частности Совет Федерации переименовать и формировать по принципу Совета Национальностей без поправки на ценз оседлости 3. Борьба с политическим и экономическим лобби Запада на территории России… Все остальное — следствие из трех пунктов. Я также считаю, что то, что в России 22 миллиона нищих и 75 млн бедных — это преступление! Мы богатейшая страна. Каждому гражданину должен быть обеспечен безусловный базовый доход от ресурсов страны.

    — Скоро начнутся официальные дебаты между конкурентами, кто из «противников» Вам наиболее интересен и почему? С кем Вы с удовольствием пойдете на дебаты? 

    — Кроме Путина, интересных собеседников и противников не вижу. С удовольствием бы поработала с ним в паре после выборов.

    — В этом году на пост президента России претендуют шесть женщин, это говорит о феминизации страны? Или простое совпадение? По вашему мнению – почему женщины вдруг решили взять управление страной в свои руки? 

    — Откровенно говоря, я не знаю ничего о большинстве из них. Но Россия страна дискриминации. Я ратую за то, чтобы и в политике, и в бизнесе женщин становилось все больше

    — Если Вы выиграете выборы, каковы будут ваши первые указы? 

    — Предложу Владимиру Путину официально начать со мной великую реформу. Тогда у него будет шанс стать не только национальным лидером, но и реформатором. Мы упраздним пост президента и начнем перераспределение полномочий и тотальные перевыборы парламента. Мы будем делать все, чтобы вернуть власть народу, а, значит, исполнить Конституцию.

    — Сейчас много призывов бойкотировать эти выборы, скажите – почему обязательно нужно прийти на выборы и проголосовать?  

    — Идти или не идти на выборы — частное дело каждого, но я чую ветер перемен! Я хочу, чтобы мы снова поверили в свои силы и вместе сделали Россию поистине народовольческой.

    Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта. Владимир Путин идет на них в качестве самовыдвиженца. В его поддержку собрано более одного миллиона подписей.

    Кандидат в президенты Екатерина Гордон: Кроме Путина, интересных противников не вижу

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #гордон #выборы-2018
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