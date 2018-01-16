Посол США прокомментировал слухи о новых санкциях против России

Москва, 16 января. Публикация так называемого «кремлевского доклада» в США не означает автоматического введения новых санкций против России. Об этом во вторник заявил посол США в РФ Джон Хантсман. По его словам, документ должен быть обнародован до конца месяца.

«Насколько я понимаю, крайний срок публикации доклада — 29 января. Но это доклад, а не новые санкции. Некоторые сообщают о новых санкциях, но нет. Речь идет о законе, который был принят шесть месяцев назад», — пояснил он журналистах в кулуарах Гайдаровского форума.

Дипломат также отказался отвечать на вопрос, планирует ли Вашингтон включать новые фамилии в санкционный список, отметив, что говорить об этом еще рано.

Напомним, что США ввели санкции против России на фоне разразившегося в 2014 году украинского кризиса. С тех пор Пентагон начал причислять Россию к потенциальной военной угрозе вместе с Ираном и КНДР. Особенно американских военных беспокоит разрабатываемая в РФ беспилотная подлодка «Статус-6», которая может нести ядерную ракету, пишет «Ридус».