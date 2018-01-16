#выборы2018
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Видеодайджест новостей, вечер 16 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 16 января 2018 года

    Более миллиона граждан поставили свои подписи за российского лидера Владимира Путина, который планирует участвовать в мартовских выборах президента.
    18:10 16 Января 2018
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    В поддержку Путина собрано более миллиона подписей

    Видеодайджест новостей, утро 16 января 2018 года

    Более миллиона граждан поставили свои подписи за российского лидера Владимира Путина, который планирует участвовать в мартовских выборах президента.
    «По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — рассказали в избирательном штабе лидера РФ.
    Всего же Путину, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, необходимо лишь 300 тысяч подписей. Оставшиеся будут использованы для формирования базы сторонников кандидата.
     

    В Совфеде объяснили, почему американцы страшатся российской армии

    Видеодайджест новостей, утро 16 января 2018 года

    Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью ФАН рассказал, почему американцы боятся российской армии. По словам парламентария, США беспокоит военная мощь техники РФ.
    «Россия создает самую высокотехнологичную, дешевую и надежную военную технику, поэтому американцы нас боятся», — сказал сенатор.
    Клинцевич также отметил, что российские самолеты гораздо мощнее и эффективнее американских.

     

    Промышленность в сирийском Хомсе восстанавливается

    Видеодайджест новостей, утро 16 января 2018 года

    Съемочная группа ФАН побывала в промышленном районе города Хомс Аль-Синаа, который сильно пострадал во время столкновений с боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).
    В настоящий момент восстановление населенного пункта идет полным ходом. Наши корреспонденты запечатлели возрождение фабрики по производству гипсовой штукатурки. Ее владелец Мохамад рассчитывает получить от правительства Сирии компенсацию на дальнейшие работы.

     

     

    Владимир Винокур уверен, что большинство россиян придут на выборы президента

    Видеодайджест новостей, утро 16 января 2018 года

    Известный исполнитель и юморист Владимир Винокур считает, что высокая явка на президентских выборах подтвердит доверие людей к власти, соответствующее заявление он сделал в разговоре с ФАН. По его мнению, россияне должны прийти на избирательный участок и своим голосом выразить отношение к происходящему в стране.
    «Я считаю, что каждый гражданин должен сделать свой выбор и проголосовать за того или иного кандидата», — сказал Винокур.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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