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Сирия и весь регион под угрозой: Роухани рассказал о «коварном плане» США
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    Сирия и весь регион под угрозой: Роухани рассказал о «коварном плане» США

    18:09  16 Января 2018  /обновлено: 18:23  16 Января 2018
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    Сирия и весь регион под угрозой: Роухани рассказал о «коварном плане» США

    Тегеран, 16 января. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США вынашивают «коварный план», который нацелен на территориальную целостность и безопасность Сирии и всего Ближневосточного региона. Об этом сообщает пресс-служба президента Ирана.

    «План, который США держат в уме, нарушает международные нормы и представляет собой коварный замысел, нацеленный на территориальную целостность и безопасность Сирии и региона», — заявил Роухани.

    Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США намерена создать в Сирии «силы безопасности границы», численностью порядка 30 тысяч человек. Предполагается, что подразделения будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» на севере Сирии являются террористической армией, поэтому Анкара будет их уничтожать.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #иран #тегеран #роухани
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