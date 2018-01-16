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Право на независимость: рост сепаратистских настроений в мире связали с ослабевающим влиянием США
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    Право на независимость: рост сепаратистских настроений в мире связали с ослабевающим влиянием США

    19:20  16 Января 2018
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    По мере ослабевания влияния США в мире растут сепаратистские настроения — СМИ

    Все больше регионов по всему миру пытаются получить право на независимость, сообщают СМИ. Аналитик Уэйн Мэдсен считает, что это связано с ослабеванием мирового влияния США. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи As US Global Influence Recedes, Secession Demands Grow («По мере ослабевания влияния США в мире растут сепаратистские настроения»), опубликованной изданием Strategic Culture Foundation.

    С момента окончания Второй мировой войны в стенах Государственного департамента засели многочисленные сотрудники дипломатической службы, работой которых было отстаивание международного статус-кво. Эти миньоны получили особую поддержку со стороны президента Джорджа Буша-старшего, который в своей речи объявил, что мы находимся «на пути к новому мировому порядку». В рамках «нового мирового порядка» региональные и глобальные проблемы безопасности должны вытеснить демократические движения за независимость. Непосредственными следствиями этого «порядка» стали жестокие преследования активистов и подавление движений за независимость в таких странах, как Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, а также Сомали, в курдских регионах Ирака и Турции, Судане и Эфиопии. 

    Лидеры сепаратистских движений, посещая Вашингтон, традиционно старались избегать любых встреч с Госдепартаментом.

    По мере ослабевания влияния США в мире растут сепаратистские настроения — СМИ

    Сегодня Соединенные Штаты постепенно теряют статус «единственной в мире сверхдержавы», к огорчению неоконсерваторов, которые продолжают вливаться в администрацию Трампа с намерениями исправить эту ситуацию. Тем временем по всему миру наблюдается рост сепаратистских настроений. Сецессионистские движения можно наблюдать, начиная от улиц Каталонии, где недавно был переизбран парламент, выступающий за независимость региона, до городов Мексики, которые в одиночку пытаются добиться политической автономии.

    Во время избрания президента автономного правительства Каталонии по итогам голосования в 135-местном парламенте кандидатуру Карлеса Пучдемона, активно выступавшего за независимость Каталонии, поддержали 70 депутатов. При вступлении в должность Пучдемон отказался приносить присягу на верность испанской конституции и королю, став первым руководителем Каталонии, решившимся на этот шаг. В июне 2017 года Пучдемон инициировал проведение референдума о независимости, по результатам которого 90,18% его участников поддержало предложение об отделении от Испании. Пучдемон пытался начать переговоры с правительством Испании, однако правительство Мариано Рахоя заняло твердую позицию — 27 октября им было принято решение о роспуске каталонского парламента и отстранении от должности Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Пучдемон, на данный момент находящийся в изгнании в Бельгии, имеет поддержку могущественной фламандской партии, также выступающей за независимость, но политик подвергнется аресту со стороны мадридского режима, если он вернется в Каталонию. 

    Случай с Каталонией привел к новой волне сепаратистских настроений в других частях Европы, включая Шотландию, которая требует второго референдума о независимости после выхода Великобритании из Европейского союза.

    В Мексике жители города Танцитаро решили создать де-факто город-государство и начать своими силами бороться с местной наркомафией. Местные жители считают, что мексиканская полиция крайне коррумпирована и скорее помогает наркоторговцам, чем мешает им. Подобные города-государства были созданы в Монтеррее, где местные предприятия также взяли на себя обязанности по обеспечению безопасности и защиты от коррумпированной полиции.  

    По мере ослабевания влияния США в мире растут сепаратистские настроения — СМИ

    В сепаратистской Республике Сербской, неугомонном субъекте Боснии и Герцеговины, сербские националисты наложили запрет на празднование «Дня Республики» в столице региона Баня-Луке. Президент Республики Сербской Милорад Додик потребовал больше автономии для своего региона, заявив, что есть два сербских государства — Сербия и Республика Сербская. 

    В Индии некоторые племена, ссылаясь на исторические документы и соглашения между британскими колониальными чиновниками и индийскими политиками прошлого, настаивают на том, что они имеют полное право на независимость от Индии. Недавно индийская полиция арестовала за «мятеж» 83-летнего Рамо Бируа из деревни в штате Джаркханд, потому что он призвал к поднятию флага независимого государства Колхан. Племена Карби, Бодо, Хмары и Беттаду тоже заявляют, что имеют законное право идти своим путем. 

    Даже в Соединенных Штатах Америки начались разговоры об «автономии» некоторых штатов. Так, в Колорадо заявили о готовности противодействовать правительству Трампа, если он начнет продвигать инициативу по созданию ограничений на продажу и распространение марихуаны. В Колорадо и других штатах, узаконивших марихуану, демократические и республиканские должностные лица заявили, что готовы бороться с действующей администрацией за сохранение легального статуса медицинской и рекреационной марихуаны. Штат Калифорния заявил, что не будет следовать решению Трампа выйти из Парижского климатического соглашения. Власти штата выступают против бурения в своих тихоокеанских водах. Флорида успешно убедила Трампа освободить штат от его решения по бурению, однако Вирджиния, Северная Каролина и другие штаты тоже начали требовать для себя подобных исключений. 

    Есть множество других вопросов, которые приводят штаты к восстаниям против Вашингтона, — они связаны с иммиграцией, федеральным землепользованием, стандартами выбросов для двигателей, вопросами здравоохранения и государственным образованием. Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, брошенные Вашингтоном во время многочисленных ураганных катастроф, тоже переоценивают свою лояльность действующему правительству.

    По мере ослабевания влияния США в мире растут сепаратистские настроения — СМИ

    Смерть неоколониалистских дипломатов Госдепа стала началом «глобальной весны», и теперь как новые, так и долгоживущие движения за независимость видят проблески надежды на самостоятельность своих национальных государств.

    Автор: Алексей Громов
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