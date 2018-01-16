Сирия новости 16 января 19.30: мирный житель Алеппо погиб под огнем боевиков, в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 16 января. САА при поддержке ВКС РФ уничтожила пятерых главарей «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, мирный житель Алеппо погиб под огнем боевиков, в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре убито пять командиров SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо и Идлибе.

«Исламское государство»1: напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла пять командиров в Идлибе, утратила позиции в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Курды: потеряли пять командиров в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В окрестностях Думы и Айн Тармы продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Об этом пишет местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Также автор публикации передает, что в городе Хараста Восточной Гуты идут ожесточенные бои между правительственными войсками и радикалами. Ранее сообщалось, что поддержку армии Башара Асада оказывают сирийские ВВС. По данным местных источников, авиация САР нанесла удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях Харасты, Арбина, Думы и Айн Тармы.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что правительственные войска зачистили от террористов более 80 поселений региона. Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@watanisy), что армия САР взяла под контроль населенный пункт Увейнат и высоту Таль Шахид.

Боевики обстреляли мирные кварталы административного центра провинции Алеппо. По данным информационного агентства SANA, под огнем радикалов погиб один житель города.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Гаранидж и окрестностях продолжаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Напомним, немногочисленные группировки ИГ скрываются на подконтрольных курдским военизированным отрядам территориях провинции Дейр-эз-Зор. Ранее сообщалось, что радикальные исламисты атаковали позиции SDF в Гаранидже. Военный Twitter-канал (@At_Tuniissii) пишет, что в результате боев в этом районе «демократическая армия» потеряла пять командиров убитыми.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что на трассе в районе населенного пункта Ляджата произошел взрыв. В результате инцидента погибло четыре боевика «Лива аль-Амри», двигавшихся по дороге на автомобиле.

На западе региона продолжаются перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы выбили боевиков «свободной армии» из нескольких населенных пунктов в районе границы провинций Даръа и Эль-Кунейтра.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к авиабазе Абу Духур. Под прикрытием российской авиации правительственные войска САР освобождают от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты на пути своего следования. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) передает, что столкновения между САА и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечаются в окрестностях деревень Саломия, Абу Омар и Аль-Джадуэйя. Информационное агентство Fars News сообщает, что в боях на юго-востоке провинции Идлиб уничтожены десятки террористов «Ан-Нусры», в том числе пять командиров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)