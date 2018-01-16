ЦИК разрешил Волынец начать кампанию на выборах-2018

Москва, 16 января. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила главе Национального родительского комитета Ирине Волынец открыть избирательный счет. Вторая попытка баллотироваться на выборы президента России закончилась для нее удачей, отмечает ведомство.

Напомним, что Волынец дважды подавала документы в ЦИК. В первый раз она выдвигалась от партии «Народ против коррупции», но получила отказ из-за допущенных при проведении съезда нарушений. Второй раз Волынец стала кандидатом от «Народной партии России». На этот раз ЦИК не нашел никаких нарушений при рассмотрении документов новоиспеченного кандидата.

Вскоре Центризбирком разрешил Ирине Волынец открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк. Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат берет на себя.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин выдвигается на выборы как самовыдвиженец. В данный момент в поддержку кандидатуры Путина собрано более миллиона подписей россиян.