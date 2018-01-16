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Террористы станут ядром новой «полиции» США в Сирии — словацкий эксперт
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    Террористы станут ядром новой «полиции» США в Сирии — словацкий эксперт

    18:04  16 Января 2018
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    Террористы станут ядром новой «полиции» США в Сирии — словацкий эксперт

    Братислава, 16 января. Словацкий аналитик Мартин Баго считает, что создаваемые США «пограничные силы безопасности» являются прямой угрозой суверенитету Сирии.

    Мартин Баго считает, что Вашингтон решил создать новую силу на севере Сирии после того, как планы Белого дома по свержению официального Дамаска рухнули, приводит слова словацкого аналитика сирийской издание «САНА». Вашингтон и в дальнейшем намерен нарушать суверенитет страны и угрожать ее целостности.

    Политолог заявил, что до этого решения Пентагон занимался обучением боевиков террористических группировок «Исламское государство1», «Джебхат ан-Нусра1» (запрещены в России) и других бандформирований на незаконных базах в Ат-Танфе, Аш-Шаддади, Ракке, Абу-Кемале и Дейр-эз-Зоре. Сейчас эти террористы станут ядром новых «сил пограничной безопасности», которые по планам Вашингтона должны взять под контроль север Сирии, подчеркнул Баго. 

    Террористы станут ядром новой «полиции» США в Сирии — словацкий эксперт

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сша #сирия #террористы
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