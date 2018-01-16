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Лариса Лужина: Путин заставил бояться и уважать нашу страну. Спасибо ему за это
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    Лариса Лужина: Путин заставил бояться и уважать нашу страну. Спасибо ему за это

    17:42  16 Января 2018  /обновлено: 17:45  16 Января 2018
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    Лариса Лужина: «Путин заставил бояться и уважать нашу страну. Спасибо ему за это»

    Москва, 16 января. Народная артистка России, муза Высоцкого Лариса Лужина отличается активной гражданской позицией. На прошлых выборах она была доверенным лицом Владимира Путина и уверена, что своих убеждений менять не должна. Она даже не изучала список кандидатов, поскольку с самого начала сделал свой выбор и определилась за кого будет голосовать в 2018 году.  

    — Вы уже определились с выбором за кого будете голосовать на Выборах президента России в 2018 году?

     Путин Владимир Владимирович. У меня другой кандидатуры нет.

    — Но вы же видели, в этом году достаточно большой список кандидатов на должность президента, неужели больше некого выбрать?

    Мне все равно большой список или нет. Меня эти люди не интересуют. Я член партии «Единая Россия». Я была доверенным лицом Владимира Владимировича. Поэтому я за него. Я ему верю я считаю, что это единственный человек, который может стоять во главе нашего государства.

    — А почему вы именно его выделяете?

    — Мне нравится его политика. Его программа. Что же, я должна менять свои взгляды? Я не хочу их менять. А других я не знаю, и им не доверяю. А Владимир Владимирович много сделал хорошего. Пускай не до конца все пока сделано. Но он, по крайней мере, заставил нашу страну уважать и бояться. И за это спасибо ему.

    — Как вы относитесь к призывам отдельных граждан не идти на выборы?

    Наверное, если ты живешь в этой стране, ты должен решать судьбу этой страны. Если ты не идешь на выборы получается, ты безразличен к своей жизни, жизни своей страны. И что значит бойкотировать спустить все на «авось»? Я считаю это неправильно. Ты должен участвовать в жизни своей страны. Я хожу на выборы.

    Напомним, выборы президента в России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. К настоящемцу моменту избирательный штаб Владимира Путина собрал 300 тысяч подписей в поддержку кандидата, которые необходимы для его регистрации.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #президент #выборы-2018 #лужина
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