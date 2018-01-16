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Донбасс сегодня: «нацбаты» против десантников ВСУ, торговля оружием и «мобилизация» в ДНР
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    Донбасс сегодня: «нацбаты» против десантников ВСУ, торговля оружием и «мобилизация» в ДНР

    18:34  16 Января 2018
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    Донбасс сегодня: «нацбаты» против десантников ВСУ, торговля оружием и «мобилизация» в ДНР

    Донбасс, 16 января. ДНР и ЛНР под огнем минометов и пушек БМП. Десантники ВСУ подорвались на минном поле националистов. Украинские СМИ «проводят мобилизацию» в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Восемь нарушений режима тишины по вине украинской стороны зафиксировано в Донбассе за минувшие сутки. На Горловском, Мариупольском и Донецком направлениях украинские вооруженные формирования применяли 82-мм и 120-мм минометы и гранатометы. В Докучаевске из-за обстрелов украинских силовиков поврежден жилой дом.

    Боевые машины пехоты ВСУ не давали скучать и луганчанам. По позициям Народной милиции Луганской народной республики на юго-западных границах противник выпустил 23 снаряда из штатной пушки БМП-1.

    Добровольцы против десантников

    Одна из боевых машин из состава колонны 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины, проходившая 13 января вблизи позиций «Украинской добровольческой армии» (запрещена в РФ), подорвалась на мине. Другой автомобиль «Урал» с десантниками на борту наехал на инженерные сооружения «добровольцев». В результате были ранены трое украинских военнослужащих.

    В оперативном командовании ДНР полагают, что данные инциденты произошли неслучайно, а мина, на которую наехала первая машина, была приведена в действие дистанционно. Отметим, что за указанный период в сводке штаба так называемой АТО не упоминалось о потерях военнослужащих 25-й овдбр.

    Донбасс сегодня: «нацбаты» против десантников ВСУ, торговля оружием и «мобилизация» в ДНР

    ВСУ продают оружие националистам

    Как стало известно информаторам военных ЛНР, украинские бойцы продают оружие не только представителям корпусов народных республик, но и «братским» подразделениям «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в России).

    Одна такая сделка состоялась 13 января в районе поселка Золотое у северо-западных границ ЛНР. Офицеры регулярной украинской армии продали националистам 20 автоматов и боекомплекты к ним. Информатор луганчан сообщил, что военная комендатура и полиция Луганской области были осведомлены об этой сделке, но не решились реагировать.

    «Боевики готовятся к войне»

    Ряд украинских изданий бьет тревогу о скором наступлении армии ДНР. Дело в том, что в социальных сетях журналисты нашли сканированные копии повесток в военкоматы Донецкой народной республики, выданные ее жителям. Для украинских СМИ очевидно, что «террористы будут наступать», и поэтому они призывают всех подряд на службу. При этом сетевые издания Украины не принимают во внимание, что, как в любом цивилизованном государстве, в ДНР принято сверять учет граждан, в том числе и учет военный.

    Донбасс сегодня: «нацбаты» против десантников ВСУ, торговля оружием и «мобилизация» в ДНР

    Донбасс сегодня: «нацбаты» против десантников ВСУ, торговля оружием и «мобилизация» в ДНР

    В главном военкомате республики корреспонденту ФАН сообщили, что рассылка повесток является частью организационных мероприятий по формированию учетных сведений о гражданах ДНР и не является частью мероприятий по призыву на общеобязательную воинскую службу. Военные чиновники констатировали, что служба в вооруженных силах республики носит исключительно добровольный характер, то есть не является обязательной. Кроме того, как и во многих развитых и развивающихся странах, армия ДНР формируется на контрактной основе.

    Также главный военком ДНР полковник Александр Мальковский сообщил корреспонденту ФАН:

    «На данный момент проходят мероприятия, которые называются «контрольное оповещение». То есть человека, который уже состоит на учете, приглашают, уточняют данные и отправляют обратно к месту работы или учебы».

    Офицер подчеркнул, что ни о каких принудительных действиях речи не идет. А украинским пропагандистам неплохо было бы провести ликбез. Тогда бы «рыцари пера» знали, что сверка учетов и призыв на военную службу — это разные вещи как с точки зрения процессуальных действий, так и со стороны законодательного определения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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