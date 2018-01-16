В России подали первый иск против Apple из-за замедления iPhone

Москва, 16 января. Тверской суд Москвы зарегистрировал первый иск к американской компании Apple из-за медленной работы гаджетов прежних поколений. Согласно заявлению, обладатель iPhone 6, который стал медленно работать требует выплатить ему компенсацию в размере 55 тыс. рублей.

По словам юриста заявителя, Дмитрия Пономарева, этот иск не станет последним, сегодня юридическая фирма Lex Borealis планирует подачу еще четырех заявлений.

Управляющий партнер NLF Group Максим Карпов в комментарии РИА Новости уточнил, что в первых исках по данному поводу не просил выплаты компенсации, но настаивал на «устранении нарушения права собственности на телефоны, выразившегося в снижении их работоспособности».

Ключевым требованием, как пояснил он, является устранение замедления работы старых iPhone после обновления операционной системы до iOS 11.

«Мы уходим от модели коллективного иска и подаем заявления в различные суды от имени разных людей. Совокупный объем исков составит десятки миллионов рублей», — сказал Карпов.

Отметим, что иски к Apple ранее уже подали недовольные обладатели гаджетов в США, Канаде, Израиле.