В Сети опубликован ролик, посвященный операции ВС РФ в Сирии

Дамаск, 16 января. В глобальной Сети появился видеоролик о действиях различных родов войск Вооруженных сил России в Сирийской арабской республике.

Военная операция ВС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года по указанию президента России Владимира Путина и с согласия Совета Федерации. В антитеррористической операции приняли участие ВКС РФ, Военно-морской флот, подразделения ССО, инженерные отряды и военная полиция.

На момент вмешательства России в сирийский конфликт около 70 процентов страны контролировались боевиками террористических группировок. К концу 2017 года после освобождения городов Меядин и Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор было объявлено о победе над «Исламским государством1» (запрещенная в России террористическая организация).

11 декабря президент Владимир Путин сообщил, что основная задача российских военнослужащих в Сирии выполнена и распорядился начать вывод из страны большей части группировки войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.