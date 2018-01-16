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В Сети опубликован ролик, посвященный операции ВС РФ в Сирии
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    В Сети опубликован ролик, посвященный операции ВС РФ в Сирии

    17:36  16 Января 2018
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    В Сети опубликован ролик, посвященный операции ВС РФ в Сирии

    Дамаск, 16 января. В глобальной Сети появился видеоролик о действиях различных родов войск Вооруженных сил России в Сирийской арабской республике.

    Военная операция ВС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года по указанию президента России Владимира Путина и с согласия Совета Федерации. В антитеррористической операции приняли участие ВКС РФ, Военно-морской флот, подразделения ССО, инженерные отряды и военная полиция.

    На момент вмешательства России в сирийский конфликт около 70 процентов страны контролировались боевиками террористических группировок. К концу 2017 года после освобождения городов Меядин и Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор было объявлено о победе над «Исламским государством1» (запрещенная в России террористическая организация).

    11 декабря президент Владимир Путин сообщил, что основная задача российских военнослужащих в Сирии выполнена и распорядился начать вывод из страны большей части группировки войск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия #вкс рф
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