Депутат городской Думы Волгограда отказался от участия в выборах-2018

Москва, 16 января. Депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, которые будут проведены 18 марта. Об этом он самолично заявил в ходе заседание Центризбиркома перед рассмотрением вопроса о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

«Я снимаю свою кандидатуру (с выборов)», — подчеркнул Булаев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее специалисты ЦИК обнаружили признаки фальсификации в документах, предоставленных кандидатом в президенты страны от «Партии социальной защиты» Михаилом Козловым. Кроме того, ЦИК РФ отказал в регистрации кандидату в президенты России от «Родной партии» Марине Копенкиной.

Напомним, в поддержку действующего главы государства Владимира Путина на выборах-2018 собрано более одного миллиона подписей. Для Владимира Владимировича предстоящая президентская кампания станет четвертой по счету. В случае, если он одержит победу, то ему предстоит возглавить нашу страну до 2024 года.