Украина задумалась о поиске союзников в Африке

Киев, 16 января. Украина сможет эффективнее отстаивать свои интересы в ООН, если заручиться поддержкой африканских стран. Об этом заявил сооснователь украинского Центра исследований Африки Александр Мишин.

По его словам, треть голосов в ООН принадлежат африканским странам, поэтому их поддержка могла бы помочь Киеву в продвижении своих резолюций на площадке Организации Объединенных Наций.

«Как это ни парадоксально, но африканские страны могут дать большое количество голосов для того, чтобы решения, которые необходимы Украине на международном уровне, были одобрены», — рассказал Мишин в интервью украинскому изданию «Апостроф».

В свою очередь украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал «не вполне адекватной» идею Мишина о поддержке Украины в ООН со стороны африканских стран. Он пояснил, что голос каждого государства в ООН имеет свою ценность, при этом далеко не все страны могут себе позволить голосовать по тому или иному вопросу в ООН, исходя из собственных интересов.

«Африка такая же несамостоятельная в принятии решений, как и Украина. Так что поиск голосов там скорее от безнадежности и дипломатических поражений, в которых виновен исключительно Киев», — сказал Дудчак в комментарии изданию «СвободнаяПресса».

Он также добавил, что за последние четыре года благодаря усилиям украинской дипломатии у Киева не осталось настоящих союзников, так как Украина регулярно выдвигает претензии всем своим соседям и союзникам. По его мнению, если бы Украина была расположена в Африке, то Киев давно рассорился бы со всеми своими соседями, а с учетом африканских нравов, даже успел бы с ними повоевать.