Порошенко ликвидировал на Украине инвалидов
Киев, 16 января. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому предусматривается исключение из украинского законодательства термина «инвалид». Об этом во вторник сообщили представители администрации политика.
«Документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменены словами «человек с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «человек с инвалидностью вследствие войны», — указано в заявлении.
Как отметила пресс-служба, данная инициатива позволяет привести нормативно-правовые акты в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.
«Вводя в обиход термин «лицо с инвалидностью», прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности», — обосновали запрет в Киеве.
Напомним, осенью 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий постепенное повышение с 2018 года минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа.