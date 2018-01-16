Выборы-2018: Примаков рассказал, почему россиянам нужно голосовать

Москва, 16 января. Тележурналист, член Общественной палаты РФ и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина Евгений Примаков рассказал Федеральному агентству новостей, почему нужно идти голосовать.

Евгений Примаков — одно из новых имен в списке доверенных лиц Владимира Путина. В период первой избирательной кампании Путина он освещал боевые действия на Ближнем Востоке. Теперь он является членом Общественной палаты и занимает пост советника председателя Госдумы РФ.

«Для меня это большая честь. Это, я думаю, скажут с уверенностью все люди в этом списке. Для меня присутствие в этом списке принципиально, потому что это кандидат, которого я целиком и полностью поддерживаю. Считаю, что в настоящий момент других вариантов быть не может», – отметил он.

По мнению Примакова, участвовать в выборах должен каждый гражданин, который хочет, чтобы его мнение учитывалось при управлении страной.

«Безусловно, на выборы нужно идти. У нас такого нет, но в некоторых странах даже предусмотрено штрафование за неучастие в выборах. Такой опыт есть в Латинской Америке – Бразилия, Аргентина, кажется, могу ошибиться. Несмотря на то, что это, как обязанность, формально у нас не прописано, но есть понятие гражданского долга», — считает журналист.

«Участие в выборах — это гражданский долг. Если человек понимает, что государство отвечает, в том числе и перед ним, как это и должно быть при демократии, то он должен идти участвовать в этой демократии своим голосом. Если человек призывает к бойкоту выборов, то формально у него есть на это право, но тогда какие у этого человека могут быть претензии к государству?» — подчеркнул он.

Напомним, что выборы состоятся 18 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на четвертый срок в качестве самовыдвиженца.

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