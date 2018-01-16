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Сирия: ФАН публикует фото руин уникальной здравницы Пальмиры
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    Сирия: ФАН публикует фото руин уникальной здравницы Пальмиры

    19:56  16 Января 2018
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    Сирия: ФАН публикует фото руин уникальной здравницы Пальмиры

    Пальмира, 17 января. Федеральное агентство новостей публикует фоторепортаж из известного сирийского SPA-комплекса близ Пальмиры. На уникальных фотографиях можно увидеть, что осталось от здравницы после битвы за сирийскую жемчужину.

    Уникальный SPA-комплекс Zenobia Camp and Bath расположен в 40 км к югу от Пальмиры в районе Аббасид. Некогда простирающийся на 100 акров комплекс был центром туризма и отдыха.

    7 Фото.
    7 Фотографий

    На уникальных фотографиях корреспондента ФАН можно увидеть, что осталось от некогда оазиса, располагавшегося посреди сирийской пустыни. После сражений за Пальмиру от главного здания комплекса практически ничего не осталось. Стены, потолки и даже римские ванны разрушены попавшими в строение снарядами.

    Комплекс располагается на минеральных источниках Афакии, достигающих глубины порядка 750 метров. Температура воды колеблется от 39 до 40 градусов Цельсия. Гостям предлагалось совершить омовения в римских ваннах. Вода в большой открытый бассейн поступает напрямую из минеральных источников. Сам курорт был похож на жилище бедуинов в пустыне, однако внутри номера больше походили на европейские отели.

    Курорт был назван в честь Зенобии Септимии — царицы Пальмиры, родившейся в 240 году по юлианскому календарю. В период своего правления она объявила о независимости от Рима и за короткое время подчинила своей власти всю Сирию, восточную часть Малой Азии и Египет.

    Напомним, Пальмира дважды находилась под оккупацией боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ, которые практически полностью разрушили один из древнейших мировых памятников архитектуры. Благодаря ВКС РФ город был окончательно освобожден и очищен от взрывных устройств. На данный момент разрабатываются планы по восстановлению тех объектов, которые боевики так и не смогли стереть с лица земли. Некоторые ценности были бесследно утрачены во время гражданской войны в Сирии. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #пальмира #рим #зенобия
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