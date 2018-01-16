Сирия: ФАН публикует фото руин уникальной здравницы Пальмиры
Пальмира, 17 января. Федеральное агентство новостей публикует фоторепортаж из известного сирийского SPA-комплекса близ Пальмиры. На уникальных фотографиях можно увидеть, что осталось от здравницы после битвы за сирийскую жемчужину.
Уникальный SPA-комплекс Zenobia Camp and Bath расположен в 40 км к югу от Пальмиры в районе Аббасид. Некогда простирающийся на 100 акров комплекс был центром туризма и отдыха.
На уникальных фотографиях корреспондента ФАН можно увидеть, что осталось от некогда оазиса, располагавшегося посреди сирийской пустыни. После сражений за Пальмиру от главного здания комплекса практически ничего не осталось. Стены, потолки и даже римские ванны разрушены попавшими в строение снарядами.
Комплекс располагается на минеральных источниках Афакии, достигающих глубины порядка 750 метров. Температура воды колеблется от 39 до 40 градусов Цельсия. Гостям предлагалось совершить омовения в римских ваннах. Вода в большой открытый бассейн поступает напрямую из минеральных источников. Сам курорт был похож на жилище бедуинов в пустыне, однако внутри номера больше походили на европейские отели.
Курорт был назван в честь Зенобии Септимии — царицы Пальмиры, родившейся в 240 году по юлианскому календарю. В период своего правления она объявила о независимости от Рима и за короткое время подчинила своей власти всю Сирию, восточную часть Малой Азии и Египет.
Напомним, Пальмира дважды находилась под оккупацией боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ, которые практически полностью разрушили один из древнейших мировых памятников архитектуры. Благодаря ВКС РФ город был окончательно освобожден и очищен от взрывных устройств. На данный момент разрабатываются планы по восстановлению тех объектов, которые боевики так и не смогли стереть с лица земли. Некоторые ценности были бесследно утрачены во время гражданской войны в Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.