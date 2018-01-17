Сирия: ФАН публикует видео с линии соприкосновения сторон в пригороде Дамаска Джобаре

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) снял видео с передовых позиций правительственных войск в пригороде Дамаска Джобаре.

На территории Джобара, наряду с территориями Айн-Термы, Арбила, Думы, Нашабии, Харасты и других населенных пунктов в районе Восточная Гута, располагается анклав боевиков различных вооруженных группировок, начиная от террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» и заканчивая группировкой так называемой «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам».

Несмотря на то, что ранее в Восточной Гуте была создана зона деэскалации, радикальные исламисты, не признающие соглашений с законным правительством Сирии, периодически активизируют боевые действия с сирийской армией в этом районе, в которые зачастую включаются и представители не-террористических организаций.

Так, в конце прошлого года группировкам «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» после фланговых атак на коридор снабжения удалось на несколько дней блокировать гарнизон сирийской армии на базе бронетехники в Харасте. После прибытия подкрепления в этот район, подразделениям сирийских вооруженных сил удалось снять осаду боевиков и, параллельно с этим, зачистить городской квартал в районе мечети и госпиталя.

Военные источники сообщали, что, в целях оттянуть подразделения САА и Республиканской гвардии из Харасты, в Джобар были переброшены дополнительные отряды боевиков. Туда же, по некоторым данным, направились и отступившие из Харасты силы «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам».

После инцидента с базой бронетехники, сирийское военное командование распространило в Айн-Терме, Арбине, Харасте и Джобаре листовки с требованиями немедленной капитуляции от боевиков, отметив, что в случае отказа все силы воюющих против САА группировок будут уничтожены.

Также сообщалось, что в Дамаск для зачистки Восточной Гуты прибыло элитное подразделение специального назначения «Группа Кассема» 104-ой бригады Республиканской гвардии. Именно эта бригада в течение трех лет держала оборону заблокированного Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.