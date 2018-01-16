Боевики ИГ захватили около 70% лагеря беженцев Ярмук в Дамаске

Дамаск, 16 января. Боевики «Исламского государства»1 контратаковали позиции «Джебхат ан-Нусры»1 к югу от Дамаска.

По данным военных источников боевики группировки «Исламское государство» ответили на предыдущее нападение «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в России) и совершили массированную атаку позиций данного формирования в лагере палестинских беженцев Ярмук.

Медиа-крыло «Халифата» сообщило о пяти уничтоженных нусровцах, еще три террориста попали в плен ИГИЛ1. На данный момент «Исламское государство» контролирует около 70 процентов лагеря Ярмук.

Отмечается, что в ходе нападения игиловцы атаковали здание школы Абд аль-Кадера аль-Хуссейна и штаб-квартиру Палестинской благотворительной организации. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

1 Организация запрещена на территории РФ.