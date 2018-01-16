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Соколов рассказал Путину о рекордных авиаперевозках
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    Соколов рассказал Путину о рекордных авиаперевозках

    17:08  16 Января 2018  /обновлено: 17:09  16 Января 2018
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    Соколов рассказал Путину о рекордных авиаперевозках

    Москва, 16 января. Российские авиакомпании в прошлом году перевезли  рекордное количество пассажиров. Об этом во вторник заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным.

    «Российскими авиакомпаниями перевезено чуть более 105 миллионов человек, это рекордный показатель и рост в пределах 18-20%», — отметил он, выступая на совещании с членами правительства.

    По словам министра, две трети перевозок приходятся на внутренние рейсы. Что касается международных авиалиний, то пассажиропоток в этом сегменте вырос почти на треть — до 42,5 млн человек. Рекорд установили и российские аэропорты, которые в прошлом году обслужили более 180 млн пассажиров.

    Самые высокие показатели продемонстрировал московский аэропорт «Внуково», пассажиропоток которого вырос на 26%. Среди регионов лидируют воздушные гавани Петербурга, Сочи, Краснодара и Симферополя.

    Отметим, что, вместе с развитием транспортной системы России, ужесточились и правила в отношении нарушителей. Железнодорожники решили последовать примеру авиации и создали свой реестр дебоширов. Попавших в черный список смутьянов не будут пускать в вагон, пишут «Утро.ру»

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #соколов #транспорт #авиация
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