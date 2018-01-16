Ирак: силы безопасности уничтожили пять боевиков ИГ в Салах-ад-Дине

Салах-ад-Дин, 16 января. Силы безопасности Ирака ликвидировали пять боевиков «Исламского государства»1 на севере страны.

Иракским войскам удалось выявить и уничтожить пять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые пытались проникнуть в два населенных пункта провинции Салах-ад-Дин. Отмечается, что район Ширкат, в котором были ликвидированы игиловцы, полностью зачищен от «Халифата» в 2016 году.

Власти Ирака объявили о победе над группировкой «Исламское государство» в конце 2017 года, однако в пустынных районах провинций Найнава и Анбар могут скрываться до тысячи террористов. Правительственные войска сейчас ведут операцию по зачистке остатков бандформирования, а также по выявлению и уничтожению «спящих» ячеек «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.