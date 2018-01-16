Поклонская призвала генпрокурора Украины расследовать преступления Порошенко

Москва, 16 января. Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой провести расследования случаев геноцида украинцев и других преступных деяний, совершенных при участии президента Украины Петра Порошенко. Копия обращения Поклонской оказалось в распоряжении ТАСС.

В тексте, в частности, говорится о том, что результатом государственного переворота на Украине стала «глубокая социально-политическая несправедливость в стране». По словам Поклонской, захват власти на Украине привел к нарушению мирного порядка устройства гражданского общества, зарождению незаконных радикальных формирований и уничтожению целых населенных пунктов.

«Фактически осуществляется геноцид украинского народа по языковому признаку и политическим взглядам», — подчеркнула Поклонская.

Парламентарий призвала начать расследование преступлений, совершенных украинскими политиками и депутатами, среди которых президент Украины Петр Порошенко, бывший украинский премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и другие. Поклонская считает, что эти политики сформировали преступную организацию, которая совершила ряд тяжких преступлений против Украины, среди которых госизмена, создание террористических групп, финансирование терроризма, бандитизм, умышленные убийства, посягательство на жизнь бывшего президента Украины Виктора Януковича и ряда других депутатов.

Поклонская также напомнила о том, что произошло в одесском Доме профсоюзов, когда «указанные лица с целью запугивания украинского народа организовали зверское преступление, направленное на геноцид людей по языковому признаку и политическим взглядам».