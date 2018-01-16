Украинские депутаты отказались признавать ДНР и ЛНР террористами

Киев, 16 января. Депутаты Верховной рады Украины отказались признавать Донецкую и Луганскую народные республики «террористическими организациями».

В украинском парламенте во вторник, 16 января, рассматривали законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ в Верховную раду внес президент страны Петр Порошенко.

Украинские депутаты отказались поддержать поправку к законопроекту, по которому ДНР и ЛНР признаются террористическими организациями. Как передают украинские СМИ, это изменение поддержали лишь 76 из 340 присутствующих в зале депутатов.

В декабре Украина, ДНР и ЛНР осуществили самый масштабный обмен пленными за период конфликта в Донбассе. Реализации обмена содействовал президент России Владимир Путин: он осуществил встречу с представителем Киева Виктором Медведчуком, а также провел телефонные переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.