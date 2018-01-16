Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

Более миллиона подписей было собрано в поддержку действующего российского лидера Владимира Путина, который будет участвовать в мартовских выборах президента в качестве самовыдвиженца.

Известный политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему сотрудники штабов Путина в регионах продолжают сбор подписей и почему россияне оказывают столь серьезную поддержку действующему президенту.

— Сергей Александрович, почему в штабе Путина решили собирать подписи и дальше, несмотря на то, что уже собрали необходимые для участия кандидата в выборах 300 тысяч?

— Все очень просто. С точки зрения политических технологий, сбор подписей де-факто является агитацией за кандидата еще до того момента, как официальная агитация будет разрешена. Причем эта агитация является очень эффективной. Как политтехнолог я бы посоветовал волонтерам штаба Владимира Путина собрать и 20 миллионов подписей.

— С чем связана столь мощная общественная поддержка Владимира Путина? За какие достижения люди его уважают?

— Избиратели ценят не только достижения президента, но и его личные качества. Людям симпатичен стиль политического лидерства Владимира Путина — президент очень собранный, очень русский, не болтун, спортивный, очень хорошо образованный. Кроме того, люди ценят Путина за то, что он собирается сделать: за то, что он предлагает, они разделяют его желание сделать Россию большой современной страной. Его поддерживают, потому что президент является символом российской государственности в условиях, в которых наши враги ведут гибридную войну против России. Чем больше американцы распространяют негативной информации против Путина, тем больше граждане РФ будут поддерживать президента.

Если говорить про достижения президента, за которые люди его поддерживают, то это, во-первых, прекращение хаоса и анархии 90-х годов. Во-вторых, это беспрецедентный рост уровня жизни в стране, была ликвидирована нищета и бедность. В-третьих, Владимир Путин поставил на место олигархов. В-четвертых, Путин выиграл войну в Чечне. В-пятых, президент обеспечил воссоединение Крыма и России.

— Учитывая беспрецедентный уровень поддержи Владимира Путина, может быть, нам вообще не нужны никакие выборы президента?

— Это не так. Прямые выборы президента — это форма проявления современной цивилизации. Например, я сейчас еду на Гайдаровский форум, где все ходят в костюмах. Да, сейчас зима, но если бы было лето, то участники форума могли бы ходить там в шортах. Тем не менее, посетители одеты в костюмы, потому что так заведено, таковы современные правила. Это первое. Второе, граждане сами хотят, чтобы выборы существовали.

— Существует ли сегодня в российской политике человек, который мог бы составить реальную конкуренцию Владимиру Путину?

— Да.

— И кто же это?

— Например, Наталья Поклонская. Или даже так: умеренный мужской вариант Натальи Поклонской. То есть, это должен быть человек, который показал себя в деле и который выступает с жестких патриотических позиций.

Граждане голосуют за Путина, но им бы хотелось, чтобы Путин изменился, они бы хотели, чтобы президент стал таким же, каким он был во время своего первого президентского срока. Люди бы хотели, чтобы государство активнее участвовало в экономической жизни страны, чтобы было меньше хороших отношений с Западом, поскольку граждане воспринимают Запад как врага. Граждане желают сделать нашу страну великой патриотической державой. Но сами патриоты не выдвигаются, потому что они поддерживают Путина.