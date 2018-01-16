Выборы-2018: ЦИК нашел признаки фальсификации в документах кандидата Козлова

Москва, 16 января. Специалисты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации обнаружили признаки фальсификации в документах, предоставленных кандидатом в президенты страны от «Партии социальной защиты» Михаилом Козловым. Об этом во вторник сообщили представители ведомства.

Речь идет о доверенности на финансового уполномоченного политика. На документе есть все реквизиты, а также печать партии, которая должна была использоваться в рамках избирательной кампании.

«Нотариальная палата сообщила, основываясь на том банке, который у них есть, что они действительно имеют отношение к этому документу, и действительно этот документ представлялся нотариусу для заверения, только в этом документе отсутствовала печать. И этот документ вот без этой печати, как и положено, хранится в нотариальной палате», — объяснил заместитель главы ЦИК Николай Булаев.

Как считают в Центризбиркоме, вышеуказанная доверенность имеет признаки фальсификации, поэтому все материалы должны быть переданы в Следственный комитет России.

Напомним, ранее стало известно о том, что ЦИК РФ отказал в регистрации кандидату в президенты России от «Родной партии» Марине Копенкиной.