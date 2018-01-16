Путин отметил рост объема перевозок на авиационном и железнодорожном транспорте

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил о росте объема перевозок как на авиационном, так и на железнодорожном транспорте. Данные глава государства озвучил на встрече с членами правительства РФ.

«Надеюсь, у вас зимние каникулы уже закончились и можно подвести некоторые итоги», — заметил президент, добавив, что ознакомился со статистикой, предоставленной Минтрансом, и зафиксировал рост объема перевозок в России.

При этом он подчеркнул, что рост произошел и в сфере авиационного транспорта, и на железнодорожной дороге.