Путин отметил рост объема перевозок на авиационном и железнодорожном транспорте
Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил о росте объема перевозок как на авиационном, так и на железнодорожном транспорте. Данные глава государства озвучил на встрече с членами правительства РФ.
«Надеюсь, у вас зимние каникулы уже закончились и можно подвести некоторые итоги», — заметил президент, добавив, что ознакомился со статистикой, предоставленной Минтрансом, и зафиксировал рост объема перевозок в России.
При этом он подчеркнул, что рост произошел и в сфере авиационного транспорта, и на железнодорожной дороге.
«На авиационном — 12%, насколько я понимаю, на железнодорожном — плюс 7%», — уточнил глава государства.
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