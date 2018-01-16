Курды попытались сбить вертолет ВВС Турции из ПТРК, опубликовано видео

Ширнак, 16 января. Курды РПК атаковали вертолет турецких военно-воздушных сил Black Hawk.

Бойцы «Рабочей партии Курдистана» опубликовали в Сети видеоролик, на котором запечатлена атака одним из подразделений РПК турецкого военного вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk. Удивление комментаторов вызвало то, что вертолет атаковали при помощи противотанкового ракетного комплекса.

Турецкий пилот в последний момент заметил приближающуюся ПТУР и успел поднять машину в воздух. Оператор пытался сопроводить цель, однако машина скрылась за гребнем холма и ракета не достигла вертолета.

Отмечается, что данную модель вертолета удавалось сбить не только из ПТРК, но даже из ручного противотанкового гранатомета.

«Рабочая партия Курдистана» Анкарой считается террористической группировкой. РПК борется за права курдов в Турции и создание курдской автономии на территории страны.