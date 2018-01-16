«Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

Не так давно американский Конгресс опубликован доклад под названием «Несимметричная атака Путина против демократии в России и Европе: последствия для национальной безопасности США». В документе указано, что 70% болгар имеют положительное мнение о Владимире Путине, что является самой высокой оценкой среди других стран.

Как следует из названия доклада, парламент США, который со своих трибун постоянно заявляет, что любит русский народ, но не любит его руководителя, на самом деле даже не считает этот народ европейским. Но то, что факт уважения главы Российской Федерации за ее пределами признают даже американские законодатели, производит впечатление. Причем речь идет о стране, которая является союзником США по НАТО и которая уже четверть века находится под экономической оккупацией через покупку американским бизнесом высокодоходных болгарских предприятий и через навязывание неравноправных договоров. Это признал даже премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который заявил: «Подписаны такие договоры, что мне их даже и читать стыдно».

Необходимо отметить, что на территории Болгарии размещены и американские войска. То, что это противоречит воле болгарского народа, признается и в докладе Конгресса. В нем написано, что больше половины жителей страны против оказания помощи другим странам НАТО даже в том случае, если они подверглись нападению, как это предусмотрено 5-й статьей Хартии Альянса.

В докладе также указано доминирующее влияние Российской Федерации в культурной сфере. И это достигнуто вопреки тому, что на всех телевизионных каналах и во всех кинотеатрах показывают преимущественно американские фильмы, многие американские издания выходят на болгарском языке, открыт Американский университет в Благоевграде.

Успехи российского руководителя признают даже болгарские СМИ, которые яростно отстаивают евроатлантические ценности. Информационное агентство VESTI.BG опубликовало статью «Мир Путина» в которой говорится что «запад сегодня живет в мире Путина. И это не потому что Путин прав, не потому что он более сильный, а потому что он владеет инициативой. И хотя европейские и американские лидеры видят, что мировой порядок переживает драматическую перемену, они не понимают в чем она состоит. Они остаются испуганными от преображения Путина из главного исполнительного директора ООО «Россия» в идеологически сильного национального лидера, который не остановится ни перед чем, чтобы восстановить влияние своей страны. Сейчас Запад не знает, до чего готова дойти Россия, в то время как Россия знает, что сделает Запад и, что еще важнее — что он не сделает».

В болгарских СМИ стала появляться и крайне осторожная критика американской внешней политики. Так газета «Капитал» в статье «Операция «Последний мандат» пишет, что «Переизбрание Владимира Путина на президентских выборах в России в марте — вне всякого сомнения. Даже противники Кремля признают, что Россия смогла достигнуть большого успеха в Сирии. Но примирения с США перед лицом общего врага не получилось. Американский конгресс дал понять, что санкции против России только усилятся».

Американские конгрессмены в своем докладе вынуждены признать, что и в других балканских странах «атака Путина», как они ее называют, развивается очень успешно. Везде примерно одна и та же картина: влияние США падает, а авторитет России и ее президента растет. Это

подтверждают и местные СМИ.

Еще несколько лет назад у США не было более надежного союзника в НАТО, чем Турция. Тогда и представить было невозможно, что эта страна закупит русский комплекс ПВО С-400 «Триумф» и будет изучать целесообразность нахождения американских ВВС на своих авиабазах. Кстати, германские ВВС уже покинули Турцию. Сейчас во многих турецких СМИ сравнивают внешнюю политику президента США Дональда Трампа, который за год умудрился ухудшить отношения США со всеми странами мира, кроме Израиля, и его русского коллеги Владимира Путина.

Например, журнал Aydinlik Gazetesi в статье «Турция, Россия и новая балканская геополитика» указывает: «Решение в ответ на санкции, которые ЕС применил против России с началом украинского кризиса, президент России Путин принял как профессиональный шахматист. Он аннулировал проект «Южный поток», который должен был передавать российский газ в Болгарию через Черное море, и объявил, что новый маршрут — Турция. И проект «Турецкий поток» был подписан в ходе визита Путина в Турцию».

Проект «Турецкий поток» стал важным этапом в ориентации Турции на Евразию. Этот проект напрямую повлиял и на Балканы. Путин, который в феврале 2017 года посетил Венгрию, заявил о возможных поставках природного газа в эту страну по газопроводу «Турецкий поток», и 5 июля было подписано соответствующее соглашение. Кроме того было достигнуто соглашение о строительстве Россией двух атомных реакторов в Венгрии на сумму 17 миллиардов долларов. Россия также владеет 51% акций компании Nuclear Power Alliance, созданной в связи со строительством АЭС в Чехии. Как известно, Россия строит АЭС и в Турции.

Интересно, что турецкие журналисты проявляют интерес не только к внешней, но и к внутренней политике президента России. По этому поводу проправительственная газета Akam выпустила статью «Россия очень кстати демонстрирует рост!». В ней сообщается, что глава России «очень своевременно обеспечил выход России из стагнации и рецессии. Экономический рост России к концу 2017 года будет зафиксирован на уровне 1,8%.А безработица останется на уровне 5,1%. Текущий счет платежного баланса демонстрирует профицит на уровне 37 миллиардов долларов. Это примерно 2,4% ВВП. Российская валюта в процессе выхода из рецессии дорожает, один доллар стоит порядка 59 рублей».

В эти дни в России существенно растет потребительский спрос. А это способствует росту. Розничные продажи тоже растут на уровне 3% по сравнению с предыдущим годом. К концу года этот показатель может составить 2,1%. В 2015 году инфляция в России достигала 15%, поэтому повышение уровня цен на 4% не считается высоким. В период рецессии даже цены на хлеб возросли на 11%, а сейчас инфляция снизилась до разумного уровня. С тех пор как цены на нефть снова начали расти, Центральный банк (ЦБ) России стал накапливать валюту.

Конечно, нельзя сказать, что проблем нет. Какой будет динамика цен на нефть и природный газ — не ясно. Эти две статьи обеспечивают 60% доходов от экспорта. Если цены на нефть и природный газ внезапно упадут, на повестке дня снова могут возникнуть экономические проблемы. С другой стороны, экономический кризис измотал российские банки. ЦБ работал над их восстановлением и во многом справился с этими проблемами.

Итак, страна, наконец, выходит из рецессии, и в этой связи Путин не столкнется с каким-либо серьезным конкурентом на предстоящих выборах. аких-либо протестов против него, как в 2012 году, криков о «фальсификации выборов» на этот раз не будет. Одним словом, Путин чувствует себя превосходно в преддверии выборов!

Другим верным союзником США в НАТО всегда была Хорватия. Пожалуй, ни в одной из балканских стран так не сильны проамериканские настроения как тут. Это связано с пока еще достаточно высоким уровнем жизни в этой стране и с тем, что США оказали хорватам реальную военную помощь в их войне против сербов.

Тем не менее, тут газета Advance опубликовала аналитическое исследование, в котором сообщается, что «сегодня Путин — один из наиболее популярных лидеров в российской истории. Прежде всего, его популярность — результат его решительной политики, в рамках которой он противостоит Западу на Украине и в других регионах мира. Россияне верят в сильное государство и в необходимость позиционировать себя как великую державу на мировой арене».

Центром современной политической системы России является Владимир Путин, который пользуется большой властью, в том числе благодаря своей особой харизме.

Самый большой интерес к предстоящим президентским выборам в России проявляют СМИ Сербии — балканского государства, традиционно связанного дружбой с нашей страной. Тут нет ни одного более-менее крупного издания, которое бы не посвятило этой теме несколько статей или аналитических материалов за последние недели. Газета «Печать» описывает в статье «Выбор Путина» ход предвыборной кампании в России: «В России набирает обороты предвыборная президентская кампания. На Западе как будто наложено табу на путь самого, пожалуй, влиятельного человека современности к новому президентскому мандату в Кремле. Правда, это не повлияет на последствия, которые в любом случае наступят после 18 марта, когда, как ожидается, российский лидер получит от 60 до 70% голосов еще в первом туре выборов. По некоторым прогнозам, этот процент может быть еще больше.

Период между 2018 и 2024 годами, вероятно, будет ключевым в истории 21 века. Российская подготовка к окончательному освобождению от американского давления завершилась в предшествующий период, и уже понятно, что в Вашингтоне крайне негативно воспринимают будущую победу Путина. Насколько серьезно сам Путин относится к предстоящим выборам, понятно из его решения баллотироваться в качестве независимого кандидата, то есть в наиболее трудных условиях, а не от правящей политической партии «Единая Россия». Тем самым Путин подчеркнул, что не хочет для себя привилегированного статуса и желает максимально приблизить свою кандидатуру к избирателям.

Если западные СМИ всяческий избегают сообщений о Путине и выставлении его кандидатуры в президенты, то свою поддержку «лидеру оппозиции» Алексею Навальному они буквально выпячивают. Москву принято обвинять без всяких доказательств во вмешательстве в выборные процессы в западных странах, однако европейские и американские политики делают это в отношении России совершенно открыто и без всяких колебаний. Подобное они называют борьбой за демократию и политический плюрализм в России!»

В другой своей статье на эту же тему — «Путин-2018» газета пишет: «В отличие от лидеров многих европейских государств, Путин проводит политику, которая пользуется максимальной поддержкой у его собственного народа. Он не соглашается, чтобы избежать или ослабить давление из-за рубежа, продвигать иностранные интересы в ущерб России. В этом и заключается формула его политического успеха».

Газета «Нови Стандард» в материале под названием «Фактор Путина» сообщает своим читателям, что авторитет Путина растет даже у его политических противников: «Кем сегодня на самом деле является Путин, вероятно, лучше всех сказала Ангела Меркель, которую не заподозришь в том, что она поклонница президента РФ. Тем не менее, в нем она видит силу, формирующую новую модель международных отношений. То есть Россия уже не та, что была вчера, и если до вчерашнего дня нужно было быть хоть каплю русофилом, чтобы иметь с ней дело, то сегодня достаточно просто желать добра своему народу и, разумеется, себе самому, чтобы оказаться на стороне Путина.

То есть от российских предложений больше не бегают, а это говорит о том, что статус «великодушной империи» (а этот эпитет многие десятилетия американские идеологи оставляли зарезервированным для собственной страны) действительно переходит к России». Одна из крупнейших и популярных сербских газет «Политика» в статье «Новая фаза путинизма» напомнила своим читателям долгую деятельность Владимира Путина на посту президента России и попыталась сделать прогноз на будущее: «Путинизм» (период правления нынешнего главы государства) прошел несколько фаз развития. В самом начале (2000 год) нужно было освободиться от наследия Бориса Ельцина и апатии, в которой в конце 20 века пребывала Россия.

Это было главной целью первого президентского мандата Путина. Затем последовал период оздоровления экономики большой страны. Третий период дал нынешние результаты: Россия вновь стала незаменимой мировой державой.

Мало кто верит, что годы до марта 2024 года и предстоящих тогда выборов пройдут без каких-то особенных перемен. Кстати, сама Россия является причиной многих международных изменений и поэтому должна либо оправдаться, либо поплатиться. Нынешний президент пользуется практически единодушной поддержкой избирателей, и победа в марте ему гарантирована».