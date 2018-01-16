Посольство РФ в Лондоне назвало британские СМИ угрозой здравому смыслу

Лондон, 16 января. Посольство России в Великобритании прокомментировало статью британской газеты The Times, в которой рассказывается о «подземных ядерных межконтинентальных боеголовках РФ».

В статье под названием «Российская ядерная торпеда – это угроза прибрежным городам», рассказывается о том, что Россия якобы разрабатывает «подземные ядерные межконтинентальные боеголовки», которые «могут использоваться для нападения на прибрежные города».

«А нагнетающие страх британские СМИ – это угроза здравому смыслу», — написали дипломаты на странице посольства в Twitter, дополнив сообщение фотографией статьи из газеты The Times.

And British scaremongering media is threat to common sense pic.twitter.com/azVjkwXv0l — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 16, 2018

Стоит отметить, что в конце декабря глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетил Москву с официальным визитом. По итогам своего визита Джонсон заявил, что между странами есть «сложные вопросы», однако обе стороны стремятся найти точки соприкосновения, поэтому Москва и Лондон смогут найти возможности для возобновления полноценного сотрудничества.