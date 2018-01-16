В Госдуме прокомментировали идею отправить россиян на Олимпиаду под советским флагом

Москва, 16 января. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета, скорее всего, не разрешит российским спортсменам использовать советскую символику на Олимпийских играх в Южной Корее, заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Спецкомиссия МОК рассмотрит идею выступления российских спортсменов на ИО-2018 под советским флагом. Дегтярев обратил внимание, что, скорее всего, это предложение не получит в МОК поддержки.

«С точки зрения восприятия этого международным сообществом, выхлоп будет нулевой, скорее даже вызовет раздражение, — приводит слова председателя думского комитета Infox.ru. — Советский Союз своей мощью наводил ужас на остальной мир. Скорее всего, советскую символику в МОК не согласуют».

Однако Дегтярев добавил, что эта идея имеет рациональное зерно. Он пояснил, что предложение призвано морально поддержать российских болельщиков и спортсменов.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал выступление «чистых» российских спортсменов выступать на Олимпиаде в 2018 году, несмотря на отстранение от состязаний сборной страны.