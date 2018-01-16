Киев, 16 января. Украинский блогер Олена Воронянська заявила, что после госпереворота в стране жители народных республик Донбасса, отказавшись признавать новую киевскую власть, превратились в «деревянных солдат Урфина Джюса».

Теперь, по ее словам, она испытывает «лютую фобию» к населению Луганска, считая проживающих там людей «недалекими». Поведение жителей Донбасса она назвала «игрищами», направленными на уничтожение всего позитивного, что есть на Украине.

По словам Воронянськи, эти люди «грызут ветку» подо всей страной, и от этого ей «реально страшно». Свои страхи Воронянська излила на страницах украинского издания «Обозреватель».

По словам блогера, ее «ошеломила слепота» жителей Донбасса, которые, как считает она, «не слушают умных» и не замечают, как их «изгоняют из города».

Более того, она упрекнула жителей ЛНР и ДНР в отсутствии сочувствия погибшим киевским силовикам, регулярно подвергающим обстрелам жилые районы республик. людям приходится отражать военные атаки со стороны Украины, защищая свои взгляды и права, пишет «Политэксперт».

Напомним, жители ЛНР и ДНР после насильственной смены власти на Украине отказались поддерживать новую власть, после чего Киев начал проводить спецоперацию на юго-востоке страны. Жители народных республик вынуждены противостоять военным атакам ВСУ.