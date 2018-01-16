Мать Овечкина подарила юным хоккеистам форму от «Команды Путина»

Москва, 16 января. Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, мать нападающего Washington Capitals Александра Овечкина и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский вручили новую экипировку юным хоккеистам подмосковного клуба «Химик».

Такой подарок ребятам сделала общественная организация Putin team. К движению примкнули не только спортсмены, но и деятели шоу-бизнеса, игроки КВН. Таким образом, они выразили поддержку действующему главе государства, а также желая внести свой вклад в реализацию общественно важных инициатив.

Теперь, благодаря одной из них, юные хоккеисты из «Химика» теперь будут играть в новой форме, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прославленная баскетболистка прокомментировала инициативу сына.

«То, что Саша стал организатором движения Putin team, очень почетно и здорово, потому что Саша — лидер не только на площадке, но и в жизни. Цель у этого движения — привлечь больше молодежи к спорту и, чтобы дети знали, с кого брать пример», — заявила она.

Отметим, что сам Владимир Путин не раз принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги. Последний раз президент РФ выходил на лед 10 мая и забросил шесть шайб.