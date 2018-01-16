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Мать Овечкина подарила юным хоккеистам форму от «Команды Путина»
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    Мать Овечкина подарила юным хоккеистам форму от «Команды Путина»

    16:33  16 Января 2018  /обновлено: 16:51  16 Января 2018
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    Мать Овечкина подарила юным хоккеистам форму от «Команду Путина»

    Москва, 16 января. Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, мать нападающего Washington Capitals Александра Овечкина и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский вручили новую экипировку юным хоккеистам подмосковного клуба «Химик».

    Такой подарок ребятам сделала общественная организация Putin team. К движению примкнули не только спортсмены, но и деятели шоу-бизнеса, игроки КВН. Таким образом, они выразили поддержку действующему главе государства, а также желая внести свой вклад в реализацию общественно важных инициатив. 

    Теперь, благодаря одной из них, юные хоккеисты из «Химика» теперь будут играть в новой форме, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Прославленная баскетболистка прокомментировала инициативу сына.

    «То, что Саша стал организатором движения Putin team, очень почетно и здорово, потому что Саша — лидер не только на площадке, но и в жизни. Цель у этого движения — привлечь больше молодежи к спорту и, чтобы дети знали, с кого брать пример», — заявила она.

    Отметим, что сам Владимир Путин не раз принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги. Последний раз президент РФ выходил на лед 10 мая и забросил шесть шайб.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #хоккей #выборы-2018 #форма #putin team
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