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Марат Башаров и муфтий Москвы помогли сирийским беженцам в Ливане
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    Марат Башаров и муфтий Москвы помогли сирийским беженцам в Ливане

    16:40  16 Января 2018  /обновлено: 17:13  16 Января 2018
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    Марат Башаров и муфтий Москвы помогли сирийским беженцам в Ливане

    Триполи, 16 января. Гуманитарная миссия во главе с муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым и известным российским актером Маратом Башаровым помогла сирийским беженцам в районе Аккар, расположенном на границе Сирии и Ливана.

    По информации агентства РИА Новости, россияне принесли теплые вещи, еду, топливо. В данный момент в лагере проживает более 800 человек, среди них много детей. Большинство несовершеннолетних осталось без родителей. Отмечается также, что часть постояльцев лагеря — уроженцы сирийского Дейр-эз-Зора.

    «Положение беженцев ужасное, российские мусульмане будут увеличивать темпы помощи и поддержки, так как в лагере нет даже нормальной питьевой воды. Не говоря уже о теплых вещах и питании», — рассказал муфтий Москвы.

    Актер Марат Башаров заявил, что рад принимать участие в гуманитарной миссии. По его словам, дети постоянно нуждаются в помощи.

    Напомним, что президент России Владимир Путин призвал увеличить объемы гуманитарной помощи населению Сирии. Глава государства призвал возродить инфраструктуру, сельское хозяйство, промышленность, торговлю и открыть новые социальные объекты в Сирии — больницы, школы, детские сады.

     

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
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    #беженцы #путин #сирия #башаров
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