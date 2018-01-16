Марат Башаров и муфтий Москвы помогли сирийским беженцам в Ливане

Триполи, 16 января. Гуманитарная миссия во главе с муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым и известным российским актером Маратом Башаровым помогла сирийским беженцам в районе Аккар, расположенном на границе Сирии и Ливана.

По информации агентства РИА Новости, россияне принесли теплые вещи, еду, топливо. В данный момент в лагере проживает более 800 человек, среди них много детей. Большинство несовершеннолетних осталось без родителей. Отмечается также, что часть постояльцев лагеря — уроженцы сирийского Дейр-эз-Зора.

«Положение беженцев ужасное, российские мусульмане будут увеличивать темпы помощи и поддержки, так как в лагере нет даже нормальной питьевой воды. Не говоря уже о теплых вещах и питании», — рассказал муфтий Москвы.

Актер Марат Башаров заявил, что рад принимать участие в гуманитарной миссии. По его словам, дети постоянно нуждаются в помощи.

Напомним, что президент России Владимир Путин призвал увеличить объемы гуманитарной помощи населению Сирии. Глава государства призвал возродить инфраструктуру, сельское хозяйство, промышленность, торговлю и открыть новые социальные объекты в Сирии — больницы, школы, детские сады.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)