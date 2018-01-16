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Летчик-инструктор «ОКБ Сухого» Капанина: Путин поднял нашу страну с колен
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    Летчик-инструктор «ОКБ Сухого» Капанина: Путин поднял нашу страну с колен

    16:29  16 Января 2018
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    Летчик-инструктор «ОКБ Сухого» Капанина: Путин поднял нашу страну с колен

    Российский пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер РФ, летчик-инструктор 1 класса пилотажной группы Летно-испытательной и доводочной базы «ОКБ Сухого» Светлана Капанина уже во второй раз становится доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Она считает, что только благодаря действиям действующего президента страны удалось спасти российскую авиацию, которая была полностью развалена в 90-е годы прошлого столетия. Об этом Капанина рассказала в интервью журналисту Федерального агентства новостей.

    — Вы сами выступили с инициативой стать доверенным лицом Владимира Путина на этих выборах?

    — В прошлый раз оргкомитет мне предложил стать доверенным лицом Владимира Путина. В этом году предложили из администрации президента.

    — Почему вы поддерживаете именно этого кандидата?

    — Я на сегодняшний день вообще не вижу другой кандидатуры, кроме как Владимир Владимирович Путин. Это во-первых. Во-вторых, как бы там ни было, он поднял нашу страну с колен, с развала и вывел на очень высокий уровень. Я думаю, что грамотная политика и достойное место в мире для президента – это очень высокий показатель. Я и вся моя семья будем голосовать за Владимира Владимировича Путина.

    — Вы прошли в авиации и самые тяжелые – 90-е годы и годы возрождения. Прогресс заметен?

    — К сожалению, в период развала страны развалили всю нашу авиацию – полностью. И сейчас начинается только ее подъем. Много вопросов мы поднимаем. Буквально вчера мы были на совещании в Минтрансе, где были и представители Росавиации, поднимаем вопросы малой авиации, вопросы авиации общего назначения. До сегодняшнего дня они были упущены и забыты в нашей стране, и сейчас как раз начинается возрождение. 

    — В этом году как никогда много кандидатов зарегистрировалось, в том числе, шесть женщин. Вы это приветствуете?

    — Всем есть где-то место в этой жизни. Но единственный достойный на сегодняшний день кандидат – это Путин. Я не против женщин, не против мужчин – я не феминистка. Но всему свое место. Среди остальных 15 кандидатов я не вижу достойных.

     — Сейчас от лиц, которые не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты, часто звучат призывы о бойкотировании выборов в этом году. Почему вы считаете, что необходимо проголосовать?

     — Потому что это наша страна и нам здесь жить. Поэтому на выборы нужно идти и выбирать своего президента. И ни в коем случае нельзя делать так – одному по каким-то причинам не разрешили баллотироваться, и я из этих побуждений поставлю галочку за кого придется. Вот, ставя галочку за кого придется, и будем жить с кем придется. И опять будем стоять на коленях и просить милостыню у той же Америки. Так делать нельзя – нужно выбирать своего президента, сильного президента.

    Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта. Владимир Путин идет на них в качестве самовыдвиженца. По последним данным, в его поддержку уже собрано более одного миллиона подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #выборы-2018
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