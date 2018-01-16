Трехкратный чемпион высшей лиги КВН скончался в Новосибирске

Новосибирск, 16 января. Капитан команды КВН Новосибирского государственного университета «НГУ» Владимир Дуда скончался в Новосибирске от инсульта. Об этом сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

Лазарева на своей странице в Facebook сообщила о смерти трехкратного чемпиона КВН. Дуда умер во вторник, 16 января, в Новосибирске в возрасте 56 лет.

Как уточнила телеведущая, причиной смерти игрока КВН стал инсульт, передает «Свободная пресса».

«После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли, — приводит ее слова RT. — Вовка абсолютно бесконфликтный человек, вот так бывает, да, я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый и очень добрый и порядочный».

Команда «НГУ» трижды становилась чемпионом Высшей лиги КВН — 1987—1988, 1991 и 1993 годах.