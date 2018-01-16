ЦИК и «Почта России» подпишут соглашение для информирования граждан о выборах-2018

Москва, 16 января. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК) и ФГУП «Почта России» планируют 17 января подписать соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан страны о президентских выборах-2018. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЦИК РФ.

«17 января 2018 года в Центральной избирательной комиссии РФ состоится подписание соглашения о взаимодействии между ЦИК России и «Почтой России», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Документ подпишут председатель Центризбиркома Элла Памфилова и главный исполнительный директор ФГУП Николай Подгузов.

Напомним, ранее стало известно о том, что на первом этапе регистрации в Центральной избирательной комиссии в список доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина, планирующего принять участие в выборах-2018, было включено более 60 представителей «Общероссийского народного фронта».