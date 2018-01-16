Новое «оружие» в экономической войне: в Китае понизили суверенный рейтинг США

Пекин, 16 января. Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating снизило суверенные кредитные рейтинги Соединенных Штатов в национальной и иностранной валюте с «А-» до «ВВВ+». Прогноз — «негативный», о чем говорится в пресс-релизе агентства.

Стоит отметить, что в Пекине все чаще не скрывают своего недоумения действиями США, пока в Вашингтоне уверяют, что у них «прекрасные отношения» с Китаем. По мнению многих экспертов, в настоящее время уже идет полномасштабная экономическая американо-китайская «война». Таким образом, китайцы решили испытать на американцах новое «оружие».

Аналитики Dagong считают, что в Америке из-за масштабного сокращения налогов наблюдается ухудшение источников погашения долговых обязательств федерального правительства.

В сообщении отмечается, что платежеспособность федерального правительства продолжит подрывать возрастающая зависимость от долговой модели экономического развития.

Причиной ухудшения рейтингов также стали недостатки в нынешней американской политике, затрудняющей эффективное управление федеральным правительством.

Напомним, агентство Dagong Global Credit Rating создано в 1994 году. Его рейтинги признаются официальным Пекином.