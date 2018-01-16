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Не самая патриотическая история: эксперт отреагировал на заявление Грудинина о лечении родных за границей
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    Не самая патриотическая история: эксперт отреагировал на заявление Грудинина о лечении родных за границей

    16:59  16 Января 2018
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    Не самая патриотичная история: эксперт оценил заявление Грудинина о лечении родных за границей

    Кандидат в президенты Российской Федерации от фракции КПРФ Павел Грудинин, выступая на пресс-конференции, озвучил свою версию появления у него иностранных счетов. По словам Грудинина, иностранные счета ему нужны были для того, чтобы лечить мать и сестру за рубежом.

    Также миллиардер сообщил, что по рекомендации банка перевел свои средства в ценные бумаги для того, чтобы его «деньги не сгорели». Как утверждает Грудинин, на его иностранных счетах хранилось 25 миллионов рублей.

    «Мой доход за 6 лет — 125 млн рублей. Я неплохо зарабатываю, могу себе это позволить», — добавил Грудинин.

    Бешеный цирк

    Политолог Иван Аркатов прокомментировал ФАН заявление Павла Грудинина.

    «Очень интересно наблюдать за тем, как развивается президентская кампания в рядах КПРФ. Сначала определение кандидатом от компартии товарища Грудинина, что стало не самым лучшим вариантом, а дальше — по нарастающей. Коммунисты и лично Грудинин на каждом шагу допускают оплошность. Стоит вспомнить историю с отдыхом кандидата от КПРФ, когда он «не знал», куда едет, с подачей документов в ЦИК, историю с его зарубежными счетами, которые у него появляются... И оказывается, что человек, который хочет возглавить Россию, хранит деньги и зарубежные ценные бумаги за границей», — пояснил Иван Аркатов.

    Не самая патриотичная история: эксперт оценил заявление Грудинина о лечении родных за границей

    По словам эксперта, кандидатом от КПРФ озвучиваются одни данные, а по другим источникам (например, ЦИК) средств у Павла Грудинина за границей намного больше. Интересный кандидат — коммунист-бизнесмен, иронизирует собеседник агентства.

    «Чистой воды капиталист по терминологии коммунистов. И вот Грудинин сегодня опять споткнулся. Решил оправдать наличие зарубежных счетов тем, что делал своим близким операции за рубежом. Во-первых, это очень притянутое за уши объяснение. Куда штаб и пиарщики смотрят? Разве ими такое не должно отрабатываться? Во-вторых, это не самая патриотическая история. На сегодняшний день в России большую часть операций делают на высоком уровне. Да, конечно, есть случаи, когда могут помочь заграничные специалисты, но для этого нет смысла хранить такие средства на зарубежных счетах. Деньги всегда и из России перевести можно. В общем, вырисовывается какой-то бешеный цирк», — заключил Иван Аркатов.

    Ранее Центризбирком сообщил, что Павел Грудинин на момент регистрации имел счета в австрийском банке, где хранилось 6 миллионов рублей. Еще 7,5 миллиардов рублей, по данным ЦИК, миллиардер хранил в ценных бумагах.

    Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала в декабре прошлого года.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #выборы-2018 #грудинин
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