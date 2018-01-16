«Польско-венгерская весна»: Львов и Ужгород готовят к силовому сопротивлению

Киев, 16 января. Украинские патриоты должны быть готовы к силовому сопротивлению, в случае попыток реализации сценария «польской весны» во Львове или «венгерской весны» в Ужгороде. Об этом говорится списке задач украинских националистов на 2018 год, который опубликовал бывший советник СБУ и экс-депутат Верховной рады Юрий Михальчишин.

«Готовность остановить гипотетическую «Польскую весну» во Львове или «Венгерскую весну» в Ужгороде методами и способами, которыми была остановлена «Русская весна» в Харькове», — утверждает он.

Михальчишин также добавил, что страны Запада пытаются уничтожить остатки суверенитета Украины путем навязывания реформ, реализация которых угрожает введением внешнего управления в Киеве. Михальчишин подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС является одной из главных угроз для украинской независимости.