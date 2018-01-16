Бортко: Если Украина направит танки, ДНР и ЛНР смогут восстановить свои границы

Режиссер Владимир Бортко, являющийся первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре, объяснил, для чего, по его мнению, Украина собирается признать Россию «страной-агрессором» в рамках рассматриваемого в понедельник законопроекта о реинтеграции Донбасса.

По мнению депутата фракции КПРФ, если киевские парламентарии признают Россию «страной-агрессором» в рамках закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», то для россиян от этого ничего не изменится. Но это будет очень важно для Донецкой и Луганской народных республик, считает режиссер.

«Я с нетерпением жду момента, когда они применят силу. Что нужно делать дальше? Отойти на несколько километров назад и продемонстрировать всем агрессию со стороны Украины, а после этого вернуться хотя бы к нормальным границам ДНР и ЛНР. Это будет хорошо и замечательно. ДНР и ЛНР будут защищаться. Так что я жду с нетерпением, когда украинские танки пойдут на территорию ДНР и ЛНР. Если закон будет этому способствовать, я за него. Сразу будет видно, кто из нас агрессор», — сказал Владимир Бортко в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее в этой же теме высказывался председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан. Он надеется, что итоговый документ, который примут украинские парламентарии и подпишет президент Петр Порошенко, «поможет, а не навредит Донбассу».