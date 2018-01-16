Ракка: в массовых захоронениях найдены тела 10 тысяч жертв боевиков ИГ

Ракка, 16 января. Количество жертв «Исламского государства»1, обнаруженных в бывшей столице «Халифата», достигло 10 тысяч.

Арабское издание «Аль-Ватан» сообщило, что общее количество тел, обнаруженных в массовых захоронениях в городе Ракка, достигло десяти тысяч. В одной из братских могил, пишет источник, было найдено сразу около 4000 тел. Среди них — мужчины, женщины и дети, ставшие жертвами боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

С марта 2013 года Ракка была захвачена игиловцами и считалась неофициальной столицей «Халифата». Лишь в октябре 2017 года город удалось освободить от террористов. За это время игиловцы успели казнить множество местных жителей.

Свой вклад в уничтожение населения города внесла международная коалиция во главе с США, которая участвовала в военной операции в Ракке. После бомбардировок американских ВВС более 80 процентов города превратились в руины. Командование западной коалиции признало за собой вину в нанесении «ошибочных» авиаударов по мирным жителям Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.